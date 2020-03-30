Настя Каменских в узких лосинах показала свои формы (фото)

Певица позировала в обтягивающих лосинах и коротком топе.

32-летняя певица Настя Каменских опубликовала фото с тренировки, продемонстрировав округлые формы.

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Снимок она разместила в Instagram.

Звезда позировала в черных лосинах и красном топе. Певица также не стала делать макияж, а на голове накрутила простой пучок.

Снимок Насти уже собрал более 100 тысяч лайков.