Настя Каменских в узких лосинах показала свои формы (фото)
32-летняя певица Настя Каменских опубликовала фото с тренировки, продемонстрировав округлые формы.
Понедельник - отличный повод взять себя в руки и сделать таки зарядку с утра! 💪 Завтра в 8:20 в эфире @snidanok я покажу вам упражнения, с которых уже очень давно начинаю своё утро! А после, в 9:00, по уже сложившейся у нас с вами традиции, я буду ждать вас здесь, чтобы провести вместе классную онлайн-тренировку! Мышцы будут гореть 🔥 и крепнуть, а все ненужное, что «случайно прилипло» на наших животиках, попке и ножках будет исчезать! Так что жду тебя завтра! 😉
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Снимок она разместила в Instagram.
Звезда позировала в черных лосинах и красном топе. Певица также не стала делать макияж, а на голове накрутила простой пучок.
Снимок Насти уже собрал более 100 тысяч лайков.