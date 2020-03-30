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Настя Каменских в узких лосинах показала свои формы (фото)

10:29, 30 марта 2020
Звезды
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фото Instagram

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Снимок она разместила в Instagram.

Звезда позировала в черных лосинах и красном топе. Певица также не стала делать макияж, а на голове накрутила простой пучок. 

Снимок Насти уже собрал более 100 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских