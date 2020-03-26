Певец Игорь Николаев заразился коронавирусом
21:32, 26 марта 2020Звезды
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Певец и композитор Игорь Николаев доставлен в больницу в Коммунарку.
Игорь Николаев / фото: showbiz.mediasole.ru
Российский певец Игорь Николаев заразился смертельным коронавирусом.
Об этом сообщает Телеграм-канал "112".
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По их данным, певец и композитор доставлен в больницу в Коммунарку "с предварительным положительным анализом на коронавирус".
Информацию о госпитализации и предварительном диагнозе подтверждает "Лента.ру" со ссылкой на источник. При этом издание сообщает, что у артиста только взяли анализ для проверки подозрений на заражение COVID-19.
Как сообщал УНИАН, у советского и российского певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус.
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