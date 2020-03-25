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"Ребенок дышит?": Лобода озадачила фанатов совместной фотографией с дочками

20:45, 25 марта 2020
Звезды
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Лобода показала фото с дочками / фото instagram.com/lobodaofficial

37-летняя звезда, которая живет и работает в России, опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена со старшей дочерью Евангелиной и младшей — Тильдой.

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"В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты, наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты - дома, а значит в полной безопасности",- подписала фото певица.

Примечательным является то, что старшая дочь певицы закрыла рукой лицо младшей, что вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков.

"Ребенок дышит?", "Зачем своей культяпкой закрывать лицо?", "Высшей степени маразм", "Это пипец конечно", - возмутились они в комментариях.

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Теги: #Светлана Лобода