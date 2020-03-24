Кошевой, Потап, Горбунов, MONATIK: известные украинские папы призвали стать для семьи примером во время вспышки коронавируса (видео)

Звездные папы поддержали Минздрав в информационной кампании против распространения коронавирусной инфекции.

Известные украинские папы призывали стать для семьи примером во время вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

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Украинские звездные папы Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, MONATIK, Олег Скрипка и Анатолий Анатолич поддержали Министерство здравоохранения в информационной кампании против распространения коронавирусной инфекции.

“Отцы призывают: станьте примером для своей семьи во время вспышки коронавирусной инфекции, соблюдайте санитарно-гигиенических нормы, заботьтесь о своих близких и будьте ответственными. Оставайтесь дома и будьте здоровы!”, – пишет Минздрав.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13.00 24 марта количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.