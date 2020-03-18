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Лидер группы "Друга Ріка" сообщил, что показали тесты на коронавирус

12:50, 18 марта 2020
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Валерия Харчишина выписали для продолжения лечения по месту жительства / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБольную коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались везти в больницу«После получения теста меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства, – отметил он. – Для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам, публикую результаты моих обоих тестов».

При этом Харчишин пожелал всем «хорошего дня и приятного карантина».

Ранее УНИАН сообщал, что Валерий Харчишин сообщил поклонникам, что заподозрил у себя коронавирус.

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Новость в сюжете: Коронавирус в Украине
Теги: #коронавирус в Украине