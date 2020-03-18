Лидер группы "Друга Ріка" сообщил, что показали тесты на коронавирус

До этого певец заподозрил у себя инфекцию и сам обратился к врачам.

Лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин заявил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус.

Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБольную коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались везти в больницу«После получения теста меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства, – отметил он. – Для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам, публикую результаты моих обоих тестов».

При этом Харчишин пожелал всем «хорошего дня и приятного карантина».

Ранее УНИАН сообщал, что Валерий Харчишин сообщил поклонникам, что заподозрил у себя коронавирус.