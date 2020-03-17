Лидер группы "Друга Ріка" заподозрил у себя коронавирус

Артист вернулся из Италии, после чего у него появились симптомы болезни.

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сообщил поклонникам, что заподозрил у себя коронавирус.

Не так давно музыкант вернулся из Италии, после чего у него появились симптомы коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовано обратиться в "скорую", - поделился Харчишин.

По словам исполнителя, "скорая" из пригорода Киева повезла его в город Белая Церковь.

"Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем Ломбардии до Лигурии остановками в людных местах. Опять же, путешествие - не для развлечения", - пояснил Валерий.

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Харчишин поделился, что в Белой Церкви его повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.

"После нескольких тщетных попыток изменить маршрут к Центральной Киевской больнице, вы решитесь отпустить "скорую", чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовым путешествием до соседнего города, потому что вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизнь, вместо прогулки к БЦ, но вам точно откажут... Ибо на своем авто – "нєпаложено". Кто знает, может и логичная инструкция, но не за 100 км! И вот, за каких-то полтора часа, вы в заветном "инфекционном" отделении больницы N3 Белой Церкви", - рассказал Валерий, как оказался в другом городе.

Однако, на месте выяснилось, что никаких тестов в больнице нет. И что сейчас они находятся в другом городе – Ирпене, откуда и ехала скорая.

"Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с "COVID -19" нет. Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос – для чего тогда меня привезли за 100 км от Киева – разводят руками, говоря что-то об инструкции", - отметил Харчишин.

В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единую предназначенную для этого лабораторию.

"Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви", - сообщил Валерий.

Как сообщал ранее УНИАН, 16 марта в Киеве зафиксировали два случая заболевания коронавирусом.