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Голая в бане: Волочкова показала вульгарное фото (фото)

15:15, 12 марта 2020
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Волочкова любит попариться в бане / instagram.com/volochkova_art

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Фото со своего похода в парилку она опубликовала в микроблоге Instagram.

"Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор. Супер веники", - прокомментировала Волочкова.

При этом, на одном из фото Волочкова позирует совершенно голой. Волосы ее спрятаны под колпаком, а интимные места балерина прикрыла банным веником.

Также Волочкова сообщила, что после бани она искупалась в ледяной воде, а на память ей подарили несколько веников.

"И ушла не с пустыми руками! С подаренными вениками и, конечно, букетом роз!" - написала балерина.

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова