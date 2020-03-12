Голая в бане: Волочкова показала вульгарное фото (фото)
15:15, 12 марта 2020Звезды
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Российская балерина опубликовала очередное фото в стиле "ню".
Волочкова любит попариться в бане / instagram.com/volochkova_art
44-летняя российская балерина в очередной раз продемонстрировала миру свое голое тело.
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Фото со своего похода в парилку она опубликовала в микроблоге Instagram.
"Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор. Супер веники", - прокомментировала Волочкова.
При этом, на одном из фото Волочкова позирует совершенно голой. Волосы ее спрятаны под колпаком, а интимные места балерина прикрыла банным веником.
Также Волочкова сообщила, что после бани она искупалась в ледяной воде, а на память ей подарили несколько веников.
"И ушла не с пустыми руками! С подаренными вениками и, конечно, букетом роз!" - написала балерина.
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