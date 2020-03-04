"Конфетка": Вера Брежнева заворожила сеть естественной красотой

Поклонники засыпали исполнительницу массой комплиментов.

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, поразила поклонников своей красотой. Артистка сфотографировала лицо крупным планом.

Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке 38-летняя Брежнева предстала с минимум макияжа и распущенными белокурыми волосами, которые волнами спадают ей на плечи.

В заметке к фото исполнительница написала о приближении 8 марта, а также попутно вспомнила о своем будущем шоу.

"Божественно красива", "Вера, такие у вас шикарные волосы", "Ммм конфетка", "Красотка", "Шикарная женщина)", "Вера волшебница!!!!", "Самая красивая", – написали подписчики в комментариях.

Напомним, на днях Вера Брежнева впервые за полгода выпустила новый клип к песне "Хорошие новости". Автором слов и музыки традиционно выступил муж певицы – композитор Константин Меладзе.