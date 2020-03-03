"Потерял два зуба": Винник рассказал, как отстаивал честь "волчиц" во времена бурной молодости

Олег Винник неоднократно дрался со сверстниками из-за девушек, а в одной из драк, когда ему было 14 лет, он потерял два зуба.

Известный украинский певец Олег Винник рассказал, как ездил в соседние села знакомиться с девушками во времена своей «бурной молодости».

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Об одном из таких необычных инцидентов артист рассказал журналу «Отдохни».

«В юности мы с пацанами ездили из нашей деревни в другую деревню знакомиться с девушками. Это, как правило, заканчивалось дракой. И если к нам кто-то в деревню приезжал и знакомился с нашими девушками, нужно было отстоять честь села. Я потерял в 14 лет два зуба именно в такой драке. Меня потом откачивали даже», - рассказал певец.

Впрочем, Олег Винник считает, что это «нормально», ведь «нет таких парней, которые бы хоть раз не дрались».

Как сообщал УНИАН, популярный украинский певец Олег Винник, который недавно попал в базу "Миротворца" из-за съемки в проекте "Всем мир 519" с российскими звездами, которые поддержали политику Кремля в отношении Украины, поразил своих фанатов неожиданным умением.