MARUV в мехах показала пикантное фото

Певица сделала очень выразительный макияж глаз.

Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) любит публиковать откровенные фото. На этот раз певица сфотографировалась в купальнике и цветастой шубе.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Певица сделала очень выразительный макияж глаз, а еще написала, что "скоро все киски будут танцевать с Марув".

"Красотка", "Бомба!", "Обалденное фото", "Богиня", - написали ей в комментариях.