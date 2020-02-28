MARUV в мехах показала пикантное фото
09:31, 28 февраля 2020Звезды
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Певица сделала очень выразительный макияж глаз.
Певица сделала очень выразительный макияж глаз / Instagram MARUV
Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) любит публиковать откровенные фото. На этот раз певица сфотографировалась в купальнике и цветастой шубе.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
Певица сделала очень выразительный макияж глаз, а еще написала, что "скоро все киски будут танцевать с Марув".
"Красотка", "Бомба!", "Обалденное фото", "Богиня", - написали ей в комментариях.
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