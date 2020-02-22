Нацотбор на Евровидение 2020: выступления всех финалистов (видео)
21:56, 22 февраля 2020Звезды
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KRUTЬ, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI сегодня зажигали на сцене финала Национального отбора.
Финал Национального отбора на Евровидение 2020 / фото УНИАН
На сцене Национального отбора на Евровидение 2020 выступили все шесть финалистов.
Как известно, международный конкурс пройдет в мае в Нидерландах.
УНИАН собрал все выступления участников финала Национального отбора.
1. KRUTЬ – 99
2. Jerry Heil – VEGAN
3. Go_A – Соловей
4. David Axelrod – Horizon
5. KHAYAT – Call For Love
6. TVORCHI – Bonfir
Ранее УНИАН сообщал, как букмекер спрогнозировал вероятного победителя Нацотбора. При этом он отмечал, что финал в текущем году может стать самым непредсказуемым за всю историю из-за сразу четырех явных фаворитов.
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