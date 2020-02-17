В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный ведущий
09:09, 17 февраля 2020Звезды
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Жертвой аварии стал Александр Усачев - популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре.
В сети знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким / "Информатор"
Стало известно о том, кто погиб в автокатастрофе на Слобожанском проспекте в Днепре. Жертвой аварии стал Александр Усачев - популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре. Ему было 30 лет.
Об этом пишет "Информатор".
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В сети знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким. Лишь в январе Александр отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников.
В ДТП также пострадала дочь ведущего. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу.
Как сообщал УНИАН, ночью в Днепре водитель авто сбил трех человек, убегая от полиции.
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