В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный ведущий

Жертвой аварии стал Александр Усачев - популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре.

Стало известно о том, кто погиб в автокатастрофе на Слобожанском проспекте в Днепре. Жертвой аварии стал Александр Усачев - популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре. Ему было 30 лет.

Об этом пишет "Информатор".

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В сети знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким. Лишь в январе Александр отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников.

В ДТП также пострадала дочь ведущего. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Как сообщал УНИАН, ночью в Днепре водитель авто сбил трех человек, убегая от полиции.