"Ах, м*ть твою": жена экс-футболиста "Динамо" Морозюк показала оргазмическую растяжку на флай-йоге (фото)

Ирина Морозюк показала видео, на котором занимается растяжкой в специальном гамаке для аэройоги.

Эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина в очередной раз порадовала своих поклонников новыми видео. На этот раз с тренировки по флай-йоге.

Видео Ирина Морозюк опубликовала в Instagram-сторис.

На них Морозюк занимается растяжкой в специальном гамаке для аэройоги.

«Ой, разорвало меня на две части. Сантиметр ниже… и как хрясь будет. Ах, м*ть твою, бл***», - эмоционально комментировала Морозюк свою процес тренировки.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Ирина Морозюк поразила поклонников своими формами. Она опубликовала снимок в социальной сети Instagram, на котором позирует в пиджаке на голое тело. Также она предложила подписчицам встретиться и обсудить отношения между мужчиной и женщиной.

Хейтери Ирины назвали ее куклой и посоветовали ее мужу «купить» себе новую жену.