Пышнотелая модель Эшли Грэм показала свое тело после родов (фото)

По словам Эшли, говорить о том, через что проходят женщины после родов, просто не принято в обществе.

18 января американская plus-size модель Эшли Грэм родила сына, и три недели спустя поделилась с подписчиками в Instagram своей историей о сложном восстановлении после родов.

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"Поднимите руку, если вы тоже не знали, что будете менять и свои собственные подгузники. После стольких лет в мире моды я никогда бы не поверила, что моим любимым предметом одежды станет одноразовое белье", - призналась Грэм.

По словам Эшли, говорить о том, через что проходят женщины после родов, просто не принято в обществе. И из-за этого у некоторых людей создается впечатление, что жизнь молодых мам в первый месяц жизни малыша похожа на сказку. А о растяжках, проблемах с кишечником и мочевым пузырем и прочих последствиях обычно умалчивают.