У Елизаветы II новые проблемы: в королевской семье Британии объявили о новом разводе

Внук Елизаветы II разводится с женой.

В британской королевской семье приближается еще один развод.

Внук Елизаветы II, сын принцессы Анны, Питер Филлипс разводится с женой Отем после 12 лет брака.

Как пишет ТСН, по информации западных СМИ, супруга старшего внука королевы не выдержала семейных проблем и решила перебраться с двумя дочерьми в Канаду.

По информации The Sun 42-летний сын принцессы Анны и его жена уже давно переживают не лучшие времена. А на такой радикальный шаг 41-летнюю Отем якобы вдохновили Меган Маркл и принц Гарри, которые смогли вырваться из-под опеки королевской семьи.

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Инсайдеры говорят, что Отем и ранее жаловалась на конфликты и нелады в семье, Но Питер все равно оказался не готов к такому повороту.

Западные СМИ пишут, что Питер не ожидал такого шага от супруги. А инсайдеры утверждают, что в этом браке нет измены, просто Отэм и Питер давно отдалились друг от друга.

Один из близких друзей пары рассказал журналистам, что Питер опустошен таким решением его жены. Он не ожидал, что это произойдет. Отэм прекрасная жена и мать, и она в очень хороших отношениях с королевой Елизаветой II.

"Он опустошен. Он думал, что он счастливо женат и имел идеальную семью с двумя прекрасными дочерьми", - пишут западные издания.

Стоит отметить, что для королевы это также стало сильнейшим ударом, поскольку Отем - любимица Ее Величества.

Супруги воспитывают двух девочек - 9-летнюю Саванну и 7-летнюю Айлу. Дочери Питера Филлипса имеют двойное гражданство, поскольку Отем - уроженка Канады. Этот факт добавляет опасений, что Отем Филлипс сможет спокойно вывезти дочерей на родину.

Отем и Питер познакомились в 2003 году на Гран-при Канады в Монреале. Девушка некоторое время не догадывалась, что Питер - королевский внук, пока не увидела молодого человека по телевизору.

Поженились они 17 мая 2008 года. Это мероприятие запомнилось также и тем, что Кейт Миддлтон (в то время еще девушка принца Уильяма) тогда впервые посетила публичное мероприятие королевской семьи.

Пара не имеет королевских титулов и не выполняет обязательств от имени Королевы. Они посещают семейные мероприятия.

Букингемский дворец пока не прокомментировал ситуацию.