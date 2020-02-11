Звезды порно покорили зрителей Недели высокой моды (видео)

Создатели бренда Namilia заявили, что порноактрисы - это женщины с внутренним миром, а не предмет сексуального желания.

Звезды известного порносайта PornHub впервые приняли участие в показах на Неделе высокой моды в Нью-Йорке в поддержку женщин.

Видео с показа мод появилось на YouTube.

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Неделя моды в Нью-Йорке стартовала 6 февраля. Бренд Namilia выпустил на подиум трех порноактрис: Асу Акиру, которая называет себя феминисткой, и двух ее коллег - Джейд Куш и Марику Хейз.

Бренд Namilia создали два берлинских дизайнера Нан Ли и Эмилия Фоль. Они называют себя революционерами, потому что не знают запретных тем. В этом сезоне дизайнеры выступили против патриархата. Они заявили, что порноактрисы - это женщины с внутренним миром, а не предмет сексуального желания.

«В мире, где доминируют мужчины, сексуальные фантазии делают из женщины предмет… Но революция началась! Космос сексуального удовольствия был ограничен скучными и угнетающими сюжетами, чтобы удовлетворить мужчин. Порнография не создана только для них, просто женщин оставили без внимания», — написали они в Instagram.

Как сообщал УНИАН, самая популярная порноактриса 2017 и 2018 года, а также самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub Райли Рид рассказала о проблемах в отношениях с семьей и страхе перед будущим из-за своей карьеры.