Джастин Бибер признался, что в 13 лет "подсел" на наркотики

После того, как Бибер попробовал марихуану, он увлекся более тяжелыми веществами, такими как экстази, грибы и амфетамин.

Канадский поп-певец Джастин Бибер признался, что с 13 лет начал употреблять наркотики.

Об этом сообщает E! News.

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Артист вспомнил, что все началось с марихуаны, от которой у него быстро развилась зависимость. Позднее он перешел на более тяжелые вещества, такие как экстази, грибы и амфетамин.

«Моя охрана приходила в мою комнату ночью, чтобы проверить мой пульс. Люди не знают, насколько серьезно все было», - вспомнил Бибер. По его словам, он употреблял марихуану и таблетки сразу после пробуждения.

По его словам, за всеми его действиями следили камеры, он был молод и экспериментировал. Но в какой-то момент почувствовал, что умирает. После этого Джастин Бибер решил начать бороться со своей зависимостью.

Как сообщал УНИАН, канадский поп-певец Джастин Бибер раскрыл свой диагноз: у него болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз.

"У меня были тяжелые два года, - написал 25-летний певец в "Инстаграме". - Множество людей постоянно говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит, сидит на наркоте, но они просто не знают мой диагноз".