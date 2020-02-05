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52-летняя Джулия Робертс показала стройную фигуру в бикини (фото)

11:05, 05 февраля 2020
Звезды
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Свое стройное и подтянутое тело артистка продемонстрировала в отпуске в Мексике / Daily Mail

Голливудская актриса Джулия Робертс в свои 52  все еще может гордо демонстрировать фигуру в бикини, не стесняясь этого. Свое стройное и подтянутое тело артистка продемонстрировала в отпуске в Мексике.

Папарацци удалось заснять Робертс и показать не отретушированные снимки. 

Робертс была одета в темно-синий раздельный купальник. Звезда фильма «Красотка» все еще остается в прекрасной физической форме. На пояснице у нее виднеется татуировка. 

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Теги: #актриса#Джулия Робертс