52-летняя Джулия Робертс показала стройную фигуру в бикини (фото)

Робертс была одета в темно-синий раздельный купальник.

Голливудская актриса Джулия Робертс в свои 52 все еще может гордо демонстрировать фигуру в бикини, не стесняясь этого. Свое стройное и подтянутое тело артистка продемонстрировала в отпуске в Мексике.

Папарацци удалось заснять Робертс и показать не отретушированные снимки.

Робертс была одета в темно-синий раздельный купальник. Звезда фильма «Красотка» все еще остается в прекрасной физической форме. На пояснице у нее виднеется татуировка.