Леся Никитюк порадовала поклонников соблазняющим фото в купальнике

Украинская телеведущая продолжает публиковать яркие фото с пляжного отдыха.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое пикантное фото в купальнике.

На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует лежа на пляже в красном купальнике, оголяющем живот и бедра. Одной рукой телеведущая прикрывает глаза от солнца.

"А в Хмельницком погода роскошная. Всем хорошей недели", - подписала фото Никитюк, добавив геотег своего родного города.

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Поклонники звезды в комментариях к посту делали ей комплименты, а также шутили над связью между опубликованным фото и Хмельницким. "Ух роскошная ты"; Ого, гололедица склон, вот что значат настоящие украинские ягодицы"; "Украинские ягодицы размыкают даже лед"; "Интересно, а где это такие замечательные пляжи в Хмельницком?"; "Ого как пляж почистили в Хмельницком"; "Красотка", - написали подписчики Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

Также, Никитюк выложила фотографию, на которой она лежит на пляже в мокром бежевом купальнике.