"Зае****": Лола из "Школы" шокировала сеть провокативным фото в трусиках

Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», шокировала своих подписчиков провокативной фотографией с Бали, где она находится на отдыхе.

Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

На фотографии запечатлено, как юная актриса прыгает в бассейн с парнем. Вместе они держат таблички, на одной из которых написано "Зае", а на другой "Бали".

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, ранее Елизавета Василенко соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.