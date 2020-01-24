"Зае****": Лола из "Школы" шокировала сеть провокативным фото в трусиках
15:16, 24 января 2020Звезды
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Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».
Екатерина Василенко вместе со своим партнером из сериала "Школа" / фото: кадр из сериала "Школа"
21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», шокировала своих подписчиков провокативной фотографией с Бали, где она находится на отдыхе.
Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.
На фотографии запечатлено, как юная актриса прыгает в бассейн с парнем. Вместе они держат таблички, на одной из которых написано "Зае", а на другой "Бали".
Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».
Как сообщал УНИАН, ранее Елизавета Василенко соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.
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