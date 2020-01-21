Принц Гарри покинул Британию и отправился в Канаду к жене и сыну

Перед отлетом он принимал участие в Британско-африканском инвестиционном саммите.

Принц Гарри вечером 20 января покинул Великобританию и отправился в Канаду, где находится его жена Меган Маркл и восьмимесячный сын.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Sun.

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Гарри отправился рейсом в Ванкувер из аэропорта Хитроу после участия в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне. Вероятно, это был один из последних его королевских обязательств.

Вчерашний вечерний прием в Букингемском дворце, хозяйкой которого стала герцогиня Кембриджская, принц Гарри не посетил. Хотя и заявлен, как участник мероприятия не был.

Кроме того, Гарри имел 20-минутную частную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава правительства заявил, что вся страна хочет пожелать Гарри и Меган всего наилучшего в будущем.

Ранее, принц Гарри рассказал поклонникам правду о расколе в королевской семье и о том, почему они с герцогиней Сассекской приняли решение отказаться от финансирования и своих королевских обязанностей. Королева Елизавета II хотя и была шокирована, но любимого внука поддержала.

Тем временем очевидцы рассказывают, что Меган Маркл наслаждается своим новым "свободным" жизнью. Вчера ее видели во время прогулки вместе с сыном Арчи и собаками в одном из парков Ванкувера.

Как сообщалось, принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, и его жена Меган Маркл объявили о том, что откажутся от статуса высокопоставленных членов монаршей семьи и их привилегий. В заявлении супруги отметило, что решение не является внезапным и принято "после многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий".

В заявлении Букингемского дворца сообщается, что Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Его и Ее высочеств. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей.