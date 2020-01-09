Набрала 22 килограмма: в сети появилось фото располневшей из-за беременности Милы Йовович

Папарацци удалось заснять артистку во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз.

Последние дни беременности 44-летней Милле Йовович даются с трудом. В социальных сетях актриса призналась, что набрала 22 килограмма. Из-за этого звезде «Пятого элемента» тяжело передвигаться, к тому же знаменитость страдает из-за опухших конечностей.

Об этом пишет "СтарХит".

"С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок", - написала Милла в микроблоге.

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Йовович старается как можно больше проводить времени на свежем воздухе. Чаще всего актриса выходит из дома в компании старшей дочери и мужа. Родные во всем поддерживают Миллу и сопровождают ее во время визитов к врачу.

Папарацци удалось заснять артистку во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз. Для семейного выхода Милла выбрала комфортный наряд - свободную футболку в полоску, джинсы и ботинки на плоской подошве.

По словам Миллы Йовович, во время беременности она ни в чем себе не отказывает. Звезда также не сидит на диетах. "Могу признаться, что во время этой беременности я практически не занималась спортом, потому что у меня возникла суперпаранойя, и я пыталась быть как можно осторожнее, чтобы избежать любого возможного риска выкидыша", - поделилась Милла.