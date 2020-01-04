Нога в анусе или страпон: Панин начал новый год с признаний в любви к БДСМ-сексу

Среди главных сексуальных предпочтений российского актера Алексея Панина - фистинг, а также анальный фистинг.

Скандальный российский актер Алексей Панин начал новый год с того, что раскрыл свои вкусы в сексе.

Соответствующий пост о сексуальных предпочтениях Панин разместил на своей странице в Instagram.

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«Краткий секс-ликбез для российских граждан», - написал Алексей Панин и процитировал статью из популярной интернет-энциклопедии Википедия.

Среди главных предпочтений актера Панина - фистинг, подразумевающий введение нескольких пальцев или кулака одной или нескольких рук в вагину или анус, а также анальный фистинг, подразумевающий введение пальцев или кулака в анус.

Кроме того, Алексей Панин отдельно выделил футфистинг, подразумевающий введение в вагину или анус не руки, а ступни ноги. Напомним, накануне Нового года в сеть попало видео, на котором скандальный Панин занимается бурным сексом с неизвестными мужчиной и женщиной. При этом последняя доставляет Алексею Панину удовольствие весьма нестандартным способом - проникает ногой в задний проход актера.

Также Панин напомнил подписчикам, что такое «золотой дождь», «бисексуальность» и страпон, приправив пост хештегами #секс #любовь #бдсм, #удовольствие #радость.

Как сообщал УНИАН, дочь актера Алексея Панина сделала своему отцу новогодний подарок, набив ему настоящую татуировку на руке.

До этого скандальный Панин возмущался в сети тем, что все только и обсуждают личную жизнь актеров, назвав таких людей неинтеллигентными.