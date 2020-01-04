Нога в анусе или страпон: Панин начал новый год с признаний в любви к БДСМ-сексу
Скандальный российский актер Алексей Панин начал новый год с того, что раскрыл свои вкусы в сексе.
Соответствующий пост о сексуальных предпочтениях Панин разместил на своей странице в Instagram.
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«Краткий секс-ликбез для российских граждан», - написал Алексей Панин и процитировал статью из популярной интернет-энциклопедии Википедия.
Среди главных предпочтений актера Панина - фистинг, подразумевающий введение нескольких пальцев или кулака одной или нескольких рук в вагину или анус, а также анальный фистинг, подразумевающий введение пальцев или кулака в анус.
Кроме того, Алексей Панин отдельно выделил футфистинг, подразумевающий введение в вагину или анус не руки, а ступни ноги. Напомним, накануне Нового года в сеть попало видео, на котором скандальный Панин занимается бурным сексом с неизвестными мужчиной и женщиной. При этом последняя доставляет Алексею Панину удовольствие весьма нестандартным способом - проникает ногой в задний проход актера.
Также Панин напомнил подписчикам, что такое «золотой дождь», «бисексуальность» и страпон, приправив пост хештегами #секс #любовь #бдсм, #удовольствие #радость.
Краткий СЕКС-ЛИКБЕЗ для Российских граждан из Википедии. 🔞 Фи́стинг (от англ. fist — кулак) — сексуальная практика,которая подразумевает введение нескольких пальцев (фингеринг) или кулака одной или нескольких рук в вагину или анус.✊🤞 Анальный фистинг подразумевает введение пальцев (фингеринг) или кулака в анус. В отличие от вагинального фистинга анальный может практиковаться как женщинами, так и мужчинами. Стимулирующим фактором в данном случае является раздражение нервных окончаний в области ануса. У мужчин также оказывается давление на простату, а у женщин, возможно, воздействие на точку G через стенку прямой кишки. 🤜🤚 Футфистинг (англ. Foot fisting, от foot «ступня ноги») подразумевает введение в вагину или анус не руки, а ступни ноги.🦶 Золотой дождь— сексуальное удовольствие, связанное с мочеиспусканием на полового партнёра. 💦☂️ Бисексуальность (англ. bisexuality) — романтическое и сексуальное влечение и/или сексуальная активность по отношению и к мужчинам, и к женщинам. Бисексуальность также может быть определена как романтичное и сексуальное влечение к более чем одному полу или гендеру или к людям любого пола или гендерной идентичности, что также известно как пансексуальность. 👨❤️💋👨👩❤️💋👩 🏳️🌈 Страпо́н (англ. strap-on, что примерно можно перевести как «на ремне») — фаллоимитатор, состоящий из трусиков-ремешков и насадки в виде фаллоса. Типичные размеры насадки-фаллоса: длина 16—20 см, диаметр 3—4 см (однако бывают как бо́льшие, так и меньшие). Страпоны также иногда называют фаллопротезами. Может использоваться как женщинами, желающими играть в сексе активную роль, так и мужчинами (при слабой эрекции и для осуществления двойного проникновения). Страпоном могут пользоваться люди любой сексуальной ориентации.🍆🌽 #секс #любовь #бдсм #lovewins #lovewins🌈 #АлексейПанин #Панин #жизнь #добро #удовольствие #радость
Как сообщал УНИАН, дочь актера Алексея Панина сделала своему отцу новогодний подарок, набив ему настоящую татуировку на руке.
До этого скандальный Панин возмущался в сети тем, что все только и обсуждают личную жизнь актеров, назвав таких людей неинтеллигентными.