"Видел ее 4 дня назад": Панин ответил на слухи о беременности Даны Борисовой от него

Любимый актер Путина признался, что узнал о «беременности» Даны Борисовой из новостей.

Скандальный актер Алексей Панин назвал «дном» российские средства массовой информации, которые распространили информацию о том, что российская телеведущая Дана Борисова якобы беременна от актера.

Гневный пост Алексей Панин написал в Instagram.

“Пи***ц!!! То, что российские СМИ - это «ДНО», никто из нормальных людей давно не сомневается, но я до сих пор не перестаю удивляться их хамству и наглости», - написал Панин.

Любимый актер Путина признался, что узнал о «беременности» Даны Борисовой из новостей.

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«Сегодня, из ленты новостей я узнал, что Дана Борисова беременна от меня, это первое. Второе это то, что я опух от пьянства и стал похож на бомжа. А третье, это что я, оказывается, пытался сбежать из России, чтобы спрятаться от миллионных долгов! Вы еб***ые?! Это я к вам обращаюсь, журналисты! Перед тем, как что-то писать вы, с**а, хоть проверяйте!» - написал Панин.

Актер Алексей Панин был удивлен тем, откуда вообще взялась информация о беременности Даны Борисовой.

«Я не должен этому государству ни одного рубля! Я отдал за долги свою машину BMW. Дану Борисову за последние 7 лет я видел один раз, и это было 4 дня назад! Как вы, б**ди, определили, что она беременная! Вы в своём уме! А по поводу моего внешнего вида, я даже говорить не хочу! Глаза раскройте полу***ки!» - написал актер.

Также Панин пошутил, что якобы «косвенно причастен к минированию Тверского районного суда города Москвы».

Как сообщал УНИАН, ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.