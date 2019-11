"Видел ее 4 дня назад": Панин ответил на слухи о беременности Даны Борисовой от него

Пиздец!!! То что Российские СМИ это «ДНО» никто из нормальных людей давно не сомневается, но я до сих пор не перестаю удивляться их хамству и наглости. Сегодня, из ленты новостей я узнал что Дана Борисова беременна от меня, это первое. Второе это то, что я опух от пьянства и стал похож на бомжа. А третье, это что я оказывается пытался сбежать из России что бы спрятаться от миллионных долгов! Вы ебанутые????!!!!!! Это я к вам обращаюсь, журналисты!!!! Перед тем как что-то писать вы, сука, хоть проверяйте! Я не должен этому государству ни одного рубля! Я отдал за долги свою машину BMW. Дану Борисову за последние 7 лет я видел один раз и это было 4 дня назад! Как вы, бляди, определили что она беременная! Вы в своём уме!!! А по поводу моего внешнего вида я даже говорить не хочу! Какое лицо, по вашему должно быть после уколов???!!!!💉 Слова ботокс , филлеры не слышали????!!!!😂😂😂 ГДЕ ВЫ, ТВАРИ, КОГДА Я ПРОШУ ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ❗️❗️❗️ @k_kru 👶 @polinka_kolibri 👶 P.S. А ещё я косвенно причастен к минированию Тверского районного суда города Москвы, потому что меня видели рядом с ним.💣 #АлексейПанин #панин #СМИ #российскиесми #дно #лож #враньё

