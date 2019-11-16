Чешское утро: Никитюк показала, как начинает свой день из кружки пива (фото)

Звезда показала подписчикам свой завтрак в Праге.

Украинская телеведущая находится в Праге с мамой. На днях вместе с примой-балериной Екатериной Кухар она посетила светское мероприятие от бренда авто Porsche. После эффектного появления на презентации автомобиля звезда взялась за дегустацию чешской кухни.

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Телеведущая получила народную любовь благодаря своей простоте и остроумию. Леся Никитюк часто публикует в инстаграм фото не только в совершенных образах, но и из обыденной жизни. Именно поэтому поклонники часто могут увидеть ее без макияжа и в повседневной одежде, пишет 24 канал.

На этот раз звезда показала подписчикам свой завтрак в Праге. Она не стала предавать местным традициям и выбрала напиток, которым Чехия славится на весь мир, – пиво. Дополнила Леся Никитюк свой гастрономический тур колоритным блюдом – супом в хлебной тарелке.

"Хорошо утрядло! Я уже пью пивадло и ем супадло! Ваша Лесядло. Foto – Мамадло", – с юмором подписала фотографию Леся.

Накануне Леся Никитюк провела вечер не менее весело. Вместе с мамой она посетила один из ресторанов в Праге. Подавляющее большинство посетителей заведения – мужчины. Их развлекали местные музыканты.