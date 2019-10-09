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"Просто страшно смотреть": очевидцы рассказали, как выглядела Заворотнюк при выписке

12:07, 09 октября 2019
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Заворотнюк не узнать, говорят очевидцы / Скриншот

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Об этом очевидцы рассказали порталу "Дни.ру". "Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее", - поделились они наблюдениями.

Напомним, 8 октября стало известно, что артистку выписали из медучреждения, в котором она пребывала последний месяц. Позже сообщалось, что актрису госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных. Отмечалось также, что у Заворотнюк парализовало правую руку, она не может передвигаться самостоятельно.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк