"Красивый город и хорошие люди": Том Круз прилетел во Львов и уже поделился впечатлениями (фото, видео)

Во Львов Круз добрался на собственном самолете.

Американский актер и продюсер Том Круз прилетел 2 октября во Львов.

Том Круз, в частности, встретился с мэром Андреем Садовым и его заместителями. Видео визита американца в Facebook выложила пресс-служба Львовского горсовета.

Как сообщает Zaxid.net, во Львов звездный гость прилетел на собственном самолете Gulfstream 4 с Одессы. Во время встречи мэр подарил кинозвезде книгу Сергея Плохия и памятную монету имени Короля Данила.

Также Круз оставил отзыв в книге почетных гостей: «Спасибо, что пригласили в ваш красивый город. Львов – красивый город, здесь хорошие люди, и (Украина) красивая страна. Я вас люблю».

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Напомним, знаменитый киноактер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Они встретились в Офисе президента вечером 30 сентября.

Зеленский сообщил Крузу о преимуществах съемок фильмов в Украине. Американский гость заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов.