Потап представил соблазнительный клип со стриптизершами на сольную песню (видео)

В клипе на лирическую песню появляются стриптизерши.

Украинский рэпер и продюсер Потап представил свой сольный лирический альбом, который состоит из двух частей. Открывает его песня CHINA и видеоработа к ней.

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MISHA / - первая часть двойного альбома ПТП MISHA // NINA. В него вошло семь треков.

Альбом открывает песня CHINA, которая рассказывает о первых эмоциях, которые возникают у мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда: тут и трепет ожидания, и пылкие взгляды.

По сюжету, герой клипа приходит в клуб, чтобы залечить душевные раны.

Ранее украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) анонсировал выход нового альбома под названием "Misha".