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Голая Кайли Дженнер "взорвала" Instagram (фото 18+)

20:20, 10 сентября 2019
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Кайли Дженнер предстала голой / instagram.com/kyliejenner

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Так, на своей странице в Instagram Дженнер показала фото, на котором она снялась абсолютно голой вместе, стоя в обнимку со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом. На снимке видно обнаженные ягодицы Кайли.

"Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом", – подписала девушка свое фото и сопроводила пост хештегом Playboy. Очевидно, это кадр из фотосессии для журнала.

Ранее сообщалось, что один рекламный пост в аккаунте Кайли Дженнер стоит почти 1,3 миллиона долларов.

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Теги: #кайли дженнер