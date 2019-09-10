Голая Кайли Дженнер "взорвала" Instagram (фото 18+)
20:20, 10 сентября 2019Звезды
1104 0
Снимок знаменитости набрал более 8 млн лайков.
Кайли Дженнер предстала голой / instagram.com/kyliejenner
Самая молодая миллиардерша мира 22-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, взбудоражила сеть своей пикантной фотосессией.
Читайте такжеMARUV взбудоражила сеть пикантными фото
Так, на своей странице в Instagram Дженнер показала фото, на котором она снялась абсолютно голой вместе, стоя в обнимку со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом. На снимке видно обнаженные ягодицы Кайли.
"Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом", – подписала девушка свое фото и сопроводила пост хештегом Playboy. Очевидно, это кадр из фотосессии для журнала.
Ранее сообщалось, что один рекламный пост в аккаунте Кайли Дженнер стоит почти 1,3 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter