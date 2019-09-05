"Старческие пигментные пятна": лицо Аллы Пугачевой шокировало сеть (фото)

На лице Примадонны видны милые веснушки. Но некоторые подписчики назвали их возрастными пигментными пятнами.

70-летняя певица Алла Пугачева побаловала поклонников своей новой фотографией. Некоторые были шокированы ее снимками.

Примадонна на своей странице в Instagram похвасталась милым снимком, сделанным после купания.

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Артистка сфотографировала себя в непринужденной обстановке. В кадре она позирует с неярким макияжем - тушью на глазах и помадой сливового оттенка. Пугачева предстала в светло-розовом халате и соломенной шляпке. На ее лице видны милые веснушки.

"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может, это 7 молодость пришла?", - написала Алла Борисовна.

"Ну и рожа", "Это уже не веснушки, а старческие пигментные пятна", "Ужас!", "Похожи на пигментные пятна возрастные", - пишут в комментариях. Другие же, наоборот, восхищены красотой Пугачевой.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.