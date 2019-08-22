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56-летний Тарантино впервые станет отцом

08:27, 22 августа 2019
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Тарантино впервые станет отцом / фото instagram.com/danahareldesign

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Об этом говорится в заявлении пары для журнала People.

"Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка", - говорится в сообщении.

Сценарист-режиссер познакомился с Даниэллой, дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика, в 2009 году во время продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года, после года отношений.

В ноябре прошлого года пара сыграла свадьбу.

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Теги: #беременность#Квентин Тарантино