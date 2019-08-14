На концерте "Квартала 95" впервые показали пародию на Зеленского (видео)

Зеленского пародировал юморист Юрий Великий, который ранее играл в дуэте "Братья Шумахеры".

В Одессе состоялся концерт студии "Квартал 95", на котором впервые экс-руководителя коллектива, а теперь президента Владимира Зеленского пародировал юморист Юрий Великий.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как известно, ранее Юрий Великий играл в дуэте "Братья Шумахеры". Чтобы перевоплотиться в президента не только голосом, но и внешне, актеру пришлось надеть парик.

Над президентом Зеленским "кварталовцы" шутили на протяжении всего концерта. В частности о том, как он ел шаурму на заправке, массово увольнял госслужащих и о постоянном присутствии рядом с ним руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Кошевой рассказал, что роль первой леди досталась Елене Кравец.