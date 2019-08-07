София Ротару празднует 72-летие: какими слухами обросла жизнь певицы и в чем она переплюнула Пугачеву (фото, видео)

В честь дня рождения Ротару УНИАН собрал для Вас самые интересные подробности ее жизни.

В среду, 7 августа, популярной советской и украинской певице Софии Ротару исполняется 72 года. Глядя на ее фото, сложно в это поверить, ведь артистка прекрасно выглядит.

УНИАН предлагает Вам вспомнить интересные факты о жизни и творчестве легендарной звезды, родившейся 7 августа 1947 года.

Популярность Софии Ротару, творческий путь, хиты певицы

София Михайловна очаровала публику не только своим голосом, благодаря которому ее называют "буковинским соловьем" (она родилась в селе на Буковине), но и красотой.

Для простой девочки Софии из села творческий путь начался со сцены сельского клуба в селе Маршинцы. В 15 лет она одержала победу в районном конкурсе художественной самодеятельности, а затем - на областном конкурсе в Киеве.

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В 1971 году Ротару получила главную роль в украинском черно-белом мюзикле "Червона Рута", тогда и первые лучики славы озарили юную артистку.

Затем в черновицкой филармонии под певицу был создан ансамбль "Червона Рута", худруком которого стал ее муж Анатолий Евдокименко.

Свой первый песенный альбом Ротару выпустила в 1974 году. В 1988-м она удостоилась звания Народной артистки СССР. В этом она переплюнула саму Аллу Пугачеву, ведь последняя получила звание Народной артистки СССР аж в 1991 году, в канун распада Советского союза.

Настоящим хитом Софии Ротару называют песню "Червона рута", которую в 1970 году написал 20-летний студент Владимир Ивасюк. Эта композиция стала своеобразной визитной карточкой артистки.

Песня "Лаванда" была написана в 1985 году Михаилом Шабровим, композитор - Владимир Матецкий. За одноименный альбом "Лаванда" певица получила платиновый диск от лейбла "Мелодия".

В 1987 году настоящим хитом Ротару стала песня "Луна-луна".

Песня "Хуторянка" была написана на 1993 году Михаилом Шабровым, музыка - Владимир Матецкий.

Еще один мегахит артистки - "Одна калина". Песня была написана в 2004 году Русланом Квинтой в соавторстве с поэтом Виталием Куровским.

София Ротару умерла, болезнь певицы: СМИ неоднократно "хоронили" артистку

В конце августа прошлого года резкое ухудшение состояния здоровья Софии Ротару привело к появлению в СМИ массы новостей о том, что она находится на грани жизни и смерти или вовсе умерла.

Напомним, звезда упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей. Ротару доставили в больницу прямо из корпоратива в российской Уфе.

Позже стало лучше, к певице вернулась память, прекратилось головокружение. Ее представители развеяли слухи журналистов и об инсульте, и о смерти.

Также регулярно в СМИ "всплывают" новости о болезни Софии Михайловны. В марте 2019 года появилась информация, что артистка якобы проходит курс химиотерапии от туберкулеза. А в подтверждение этого сообщения было опубликовано фото с якобы Ротару, на котором она выглядит бледной и истощенной.

Кстати, слухи о туберкулезе у певицы поползли после того, как она в 1975 году переехала жить в Ялту, перевезя туда из Черновцов свой ансамбль. Тогда в этот город переезжали легочные больные из-за хорошего климата. Масла в огонь подливало и то, что в свои года Ротару была слишком худой.

Но медицинских свидетельств о том, что София Михайловна больна туберкулезом, не существует.

Личная жизни артистки: муж Софии Ротару, дети, внуки

В 1968 году Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко, который исполнял обязанности руководителя ансамбля "Червона рута". Через два года в их семье появился сын Руслан.

В 2002 году певица потеряла мужа — он умер от инсульта. Ротару очень тяжело переживала утрату и отменила на некоторое врем концерты и съемки.

Единственный сын певицы Руслан работает музыкальным продюсером. У Софии Михайловны двое внуков — Анатолий (1994) и София (2001).

В день 50-летия со дня свадьбы с покойным мужем Ротару на своей странице в Instagram опубликовала трогательный архивный снимок с ним и написала: "Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!".

София Ротару в соцсетях, фото певицы

У певицы есть страница в Instagram, на которой она публикует фотографии, демонстрируя, что годы ей неподвластны.

Многие завистники пишут, что Ротару сделала множество пластических операций, благодаря которым она прекрасно выглядит. Но все сходятся на одном - у артистки есть талант, благодаря которому она стала настоящей любимицей публики.