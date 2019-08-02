Выступал на Atlas Weekend: в Киеве на мотоцикле разбился известный диджей (фото)

Авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин.

В четверг, 1 августа, в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Барабошко.

Как пишут друзья мужчины, авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин. Мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.

"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - написал Денис Ничога.

Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber он выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе Зеленый театр.

Как сообщал УНИАН, участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар погиб в Париже в возрасте 52 лет в результате несчастного случая.