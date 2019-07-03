Бегают в жару и барахтаются в грязи: 30 девушек проходят испытания в борьбе за звание "Мисс Украина" (видео)

В течение трех месяцев девушки будут принимать участие в различных культурных, социальных и спортивных мероприятиях.

Три десятка украинских девушек преодолевают трассу гонки нации, чтобы в будущем претендовать на звание "Мисс Украина-2019". Девушкам приходится бежать по жаре 4 километра, преодолевать препятствия и барахтаться в грязи.

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Как выглядят красавицы после экстремальной пробежки и все ли преодолели дистанцию, показали журналисты.

В течение трех месяцев девушки будут принимать участие в различных культурных, социальных и спортивных мероприятиях, а также презентуют свои благотворительные проекты.

Из 50 претенденток Национальный комитет «Мисс Украина» выберет 25 финалисток. Их имена будут объявлены 1 августа. Три победительницы «Мисс Украины-2019» отправятся представлять нашу страну на международных конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International.