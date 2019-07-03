Даша Астафьева в экстравагантном образе позировала с беляшом у столичного киоска (видео)

Украинская звезда Даша Астафьева спустилась в метро и перешла на фаст-фуд ради нового видео.

Певица и актриса Даша Астафьева проехалась в киевском метро в длинном ретроплатье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.

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Теперь на YouTube-канале певицы вышел ролик, в котором она стоит в очереди за популярным среди киевлян фаст-фудом, декламируя слова поп-хита 2000-х "Сойти с ума" группы Reflex.

Как выяснилось, ролик - первая история из серии короткометражек о Киеве, которые Даша планирует выпустить на своем канале.

"Идея снимать эти маленькие истории пришла ко мне во сне. Такое часто бывает, и то, что удается запомнить, время от времени воплощается в реальность. Эти стихотворения, они же песни детства, произносились именно с такой интонацией в моем сне. Проснувшись, я очень долго смеялась, а потом решила записать всё на диктофон. Это была одна из немногих идей, которая на утро не показалась мне глупой. Вместе с братом мы записали аудио в студии, и понеслось", - рассказывает певица.

Первый ролик из серии "Киевских историй" решили снять возле культового для горожан места не просто так. Певица считает, что это место заколдованное, ведь уже столько лет здесь изо дня в день собираются огромные очереди. Но разовое удовольствие определенно стоит того.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева показала соблазнительные формы в центре мишени.