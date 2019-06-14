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Группа "KAZKA" презентовала новый хит

12:59, 14 июня 2019
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KAZKA презентовала новую песню / фото УНИАН

Эта композиция является первым синглом из нового альбома NIRVANA коллектива, релиз которого запланирован на начало сентября. Перед выходом трек стал частью совместной благотворительной кампании группы с фондом Tabletochki – #realKAZKA.

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Имена всех благотворителей вошли в видеоролик, посвященный премьере песни.

"Песня Смелых Девушек" – это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя оскорблять.

Авторами песни стали С. Локшин (слова), А. Игнатченко и С. Ермолаев (музыка), с которыми KAZKA создала все свои хиты, среди которых "Плакала", "Свята".

В песне KAZKA воспевает главную тему своего творчества: сила и слабость девушки.

14 ноября, вместе с альбомом NIRVANA, поклонники услышат "Песню Смелых Девушек" в Дворце Спорта в Киеве.

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Теги: #группа KAZKA