Группа "KAZKA" презентовала новый хит

Трек "Песня Смелых Девушек" вошел в новый альбом группы NIRVANA.

Группа KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома "Песня Смелых Девушек".

Эта композиция является первым синглом из нового альбома NIRVANA коллектива, релиз которого запланирован на начало сентября. Перед выходом трек стал частью совместной благотворительной кампании группы с фондом Tabletochki – #realKAZKA.

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Имена всех благотворителей вошли в видеоролик, посвященный премьере песни.

"Песня Смелых Девушек" – это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя оскорблять.

Авторами песни стали С. Локшин (слова), А. Игнатченко и С. Ермолаев (музыка), с которыми KAZKA создала все свои хиты, среди которых "Плакала", "Свята".

В песне KAZKA воспевает главную тему своего творчества: сила и слабость девушки.

14 ноября, вместе с альбомом NIRVANA, поклонники услышат "Песню Смелых Девушек" в Дворце Спорта в Киеве.