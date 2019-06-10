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Ани Лорак произвела фурор на семейном празднике (фото)

19:34, 10 июня 2019
Звезды
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Лорак показала, как праздновала день рождения дочери / фото instagram.com/anilorak

Артистка приготовила шумный праздник для своего единственного ребенка и показала кадр празднования в Instagram.

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Для мероприятия Ани Лорак выбрала облегающее платье бежевого цвета, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь и точеную фигуру. Мама и дочь позировали на фоне красивого праздничного торта. 

"Вам очень идет это платье", "Какое светлое фото", "Прекрасно выглядите", "Фото без Мурата", "Силиконоботоксная кикимора Лорак", "Неужели нормально оделась?", - пишут в комментариях под фото.

Судя по снимкам, отец девочки, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу на празднике не присутствовал.

Ранее Ани Лорак стала гостьей российской музыкальной премии "Муз-Тв". На красной дорожке она появилась в компании своей дочки Софии. Для выхода артистка выбрала слишком откровенное платье с очень глубоким декольте. 

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Теги: #фото#Ани Лорак