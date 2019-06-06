Как ровесники: Алла Пугачева озадачила сеть внешним видом (фото, видео)

В кадре Пугачева появилась с прической, которая заметно ее молодит.

Московский ресторан "Кафе Пушкинъ" отметил свое 20-летие, поздравить это заведение с юбилеем пришли звездные супруги — Алла Пугачева и Максим Галкин.

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Снимок пары опубликован в фан-группе Примадонны. В кадре артистка появилась в привычном черном образе, но в этот раз не в мини. Она надела длинную юбку под пояс и темную кофту. Галкин тоже выбрал "лук" total black.

Отметим, что на фото супруги выглядят, как ровесники, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет.

"Стильная пара!", "Глаз не оторвать!", "Прекрасная пара!", "Классные", "Какая Алла красивая!", "Восхитительные люди", - пишут поклонники звездной четы.

Это же фото на своей странице в Instagram опубликовал Максим Галкин. "Вчера на дне рождения", - написал он.

Ранее в сети появился снимок Аллы Пугачевой, где она вроде и выглядит помолодевшей, но ужасает бледность певицы.