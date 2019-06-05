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Радиация и танцы: группа "Время и Стекло" представила тизер нового клипа (видео)

09:43, 05 июня 2019
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Тизер клипа опубликован на официальном Youtube-канале группы.

Видео начинается с того, что человек в химзащите включает песню Vislovo. Затем в кадре появляются танцоры, некоторые из которых уже успели "засветиться" в других клипах группы.

Все происходит на фоне заброшенных зданий. Яркости клипу добавляют кислотные наряды актеров.

Как сообщал УНИАН, Лобода выпустила долгожданный клип на песню "Пуля-дура".

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Теги: #время и стекло