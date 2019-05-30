"Жара пошла": Ани Лорак поразила сеть своей грудью (фото)

На снимке обращает на себя внимание интересная деталь: певица позирует без бюстгальтера.

Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. Ани Лорак позирует в сером боди с глубоким декольте со шнуровкой. Также поп-звезда надела бежевые капри и босоножки в тон верху. Дополнила образ исполнительница массивными серьгами-кольцами и очками.

В глаза бросается грудь певицы, ведь она сфотографировалась в облегающем боди без бюстгальтера.

"Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", - написала Лорак в посте.

"Соскам передавай привет", "Очень стильная и сексуальная", "Жара пошла", "Дерзко", "Женщина шикарная, но образ ужасный", "Просто огонь", "Секси", - пишут в комментариях.

Ранее в сети появился снимок популярной украинской поп-певицы Тины Кароль без макияжа. Такой кадр удивил ее подписчиков, ведь артистка - любительница яркого мейкапа.