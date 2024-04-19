В этом году шоу в Мальме будут вести двое ведущих.

Все европейское сообщество ждет главного музыкального события этого года - "Евровидения-2024". Песенный конкурс состоится в Мальме 7 мая. Стало известно, кто будет ведущими нынешнего шоу.

В мае пройдет 68-й песенный конкурс, в котором будут соревноваться 37 стран. Вести шоу будут две знаменитости. Одна из них будет дебютировать как ведущая "Евровидения", а для второй - это уже не первый опыт. Речь идет о шоувумен Петре Меде и актрисе и модели Малин Акерман.

Что известно Петре Меде

Меде - известная шведская телеведущая, которая достигла своего успеха как комедиантка и шоувумен. Ее путь к популярности начался в далеком 2005 году. Она часто появлялась на телевидении, где вела программы "Stockholm Live", "Extra! Extra!", "Dubbat", "Maestro". Кроме того, звезда презентовала свое собственное шоу "The Petra Mede Show", которое впервые появилось на телеэкранах в 2010 году.

До этого Петра получила звание лучшей женщины-юмористки Швеции. Это уже не первое "Евровидение" в карьере шоувумен. До этого она дважды была ведущей песенных конкурсов в 2013 и 2016 годах.

Кто такая Малин Акерман

Второй ведущей станет 45-летняя модель и актриса Малин Акерман. Она родом из Швеции, однако карьеру построила в Канаде. Популярность актрисе принесли ее комедийные роли. Первым фильмом, в котором сыграла Акерман стал "Земля: последний конфликт" 1997 года. Однако настоящую популярность ей принес сериал "Возвращение с Лизой Кудроу". После этого ее карьера стремительно шла в гору и актрису начали приглашать на канадские программы в роли ведущей.

Нынешнее "Евровидение" станет дебютным для Малин, однако продюсеры шоу считают, что ее опыт и профессионализм покорят зрителей конкурса.

Как известно, Украину на "Евровидении-2024" будет представлять дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil. Они выступят на песенном конкурсе с песней "Teresa & Maria".

Напомним, ранее стало известно, когда и где смотреть "Евровидение-2024". Названа дата и список онлайн-платформ.

Вас также могут заинтересовать новости: