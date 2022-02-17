На сцене "Голоса страны" участница исполнит свой авторский трек "Найти своих", написанный для Тины Кароль.

В пятом выпуске шоу "Голос страны" на сцену выйдет 32-летняя исполнительница и автор песен Екатерина Офлиян, за нее будет болеть сама Тина Кароль.

Несколько лет назад Катя переехала в Киев. Чтобы заработать на жизнь, подрабатывала написанием рекламных джинглов для радио.

Первые свои работы она самостоятельно отправляла украинским артистам, и наконец ее заметили. Теперь ее треки поют популярные артисты, такие как KAZKA, Тина Кароль и другие, а трек ее авторства звучит в сериале "Моя улюблена Страшко". Девушка пришла на проект, чтобы наконец-то выйти из тени артистов и доказать себе, что она может быть услышанной.

На сцене "Голоса страны" Екатерина исполнит свой авторский трек "Найти своих", написанный для Тины Кароль. Неожиданностью для всех станет появление лично Тины Кароль, которая пришла поддержать участницу. Кроме того, это будет их первая встреча, поскольку до этого Екатерина и Тина общались исключительно в сети.

Как Тина Кароль отреагирует на выступление Кати, станет известно в эфире шоу "Голос страны" 20 февраля, начало - в 21:00.

Напомним, Тина Кароль в этом сезоне не сидит в судейском кресле. Сейчас звездные тренеры шоу "Голос страны" - Потап, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Святослав Вакарчук.

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