Пока неизвестна точная дата выхода нового сезона украинского романтического шоу "Холостяк".

30 сентября все поклонники шоу "Холостяк" с нетерпением ждали премьеру 12 сезона, но она в очередной раз была перенесена. Сейчас точной даты выхода нет, известно лишь, что это должно произойти в октябре.

"Хотел немножечко объяснить ситуацию: мы не отменили "Холостяк"! Мы сместили премьеру на октябрь в связи с теми событиями, которые происходят сейчас в стране. Мы уважаем, ценим нашего зрителя, вас, дорогие наши, и восхищаемся нашими военными", - заявил ведущий проекта Григорий Решетник на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что премьера 12 сезона шоу "Холостяк" обязательно состоится в октябре 2022 года.

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Реакция сети на то, что премьеру "Холостяка" перенесли

Также Решетник обратился к фанатам и спросил, ждут ли они новый сезон проекта, или стоит его перенести на весну.

Здесь поклонники реалити разделились на два лагеря:

"Очень ждем, надо отвлекаться";

"Очень-очень жду! Каждый день! Это возможность хоть на час окунуться в прекрасную жизнь";

"Не сейчас. Потому что льется много украинской крови. Хотя, может, в Киеве и нет";

"Не сейчас! Весной! Очень грустно за нашу страну🥲";

"Честно, нет(( Трудно сейчас смотреть такое после освобождения населенных пунктов близ Харькова, после терактов в Днепре, Николаеве, Запорожье... Под постоянным страхом применения ядерного оружия... Сейчас не время для романтических историй".

В комментариях "появился" и сам главный герой 12-го сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский. "Гриша, ты лучше нам сразу скажи, с кем холостяк остался? Мучите нас всех здесь..)" - написал он.

Почему во второй раз перенесли премьеру шоу "Холостяк-12": объяснение создателей проекта

После перенесенной с весны премьеры "Холостяка" она должна была состояться в пятницу, 30 сентября. Но в тот же день пресс-служба канала СТБ, на котором выходит шоу, заявила, что первый выпуск реалити переносится "по производственным причинам".

"Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже. Все будет Украина", - говорится в сообщении телеканала в Instagram.

Почему впервые перенесли украинское шоу "Холостяк"?

12-й сезон романтического реалити должен был стартовать еще весной 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину премьера была сначала перенесена на неопределенный срок.

Кто стал главным героем шоу "Холостяк" в 2022 году?

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывал Алекс.

Как выглядит новый "холостяк" Алекс Топольский?

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