"Холостяк-12" снова перенесли / фото instagram.com/holostyakstb

30 сентября все поклонники шоу "Холостяк" с нетерпением ждали премьеру 12 сезона, но она в очередной раз была перенесена. Сейчас точной даты выхода нет, известно лишь, что это должно произойти в октябре.

"Хотел немножечко объяснить ситуацию: мы не отменили "Холостяк"! Мы сместили премьеру на октябрь в связи с теми событиями, которые происходят сейчас в стране. Мы уважаем, ценим нашего зрителя, вас, дорогие наши, и восхищаемся нашими военными", - заявил ведущий проекта Григорий Решетник на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что премьера 12 сезона шоу "Холостяк" обязательно состоится в октябре 2022 года.

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Реакция сети на то, что премьеру "Холостяка" перенесли

Также Решетник обратился к фанатам и спросил, ждут ли они новый сезон проекта, или стоит его перенести на весну.

Здесь поклонники реалити разделились на два лагеря:

  • "Очень ждем, надо отвлекаться";
  • "Очень-очень жду! Каждый день! Это возможность хоть на час окунуться в прекрасную жизнь";
  • "Не сейчас. Потому что льется много украинской крови. Хотя, может, в Киеве и нет";
  • "Не сейчас! Весной! Очень грустно за нашу страну🥲";
  • "Честно, нет(( Трудно сейчас смотреть такое после освобождения населенных пунктов близ Харькова, после терактов в Днепре, Николаеве, Запорожье... Под постоянным страхом применения ядерного оружия... Сейчас не время для романтических историй".

В комментариях "появился" и сам главный герой 12-го сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский. "Гриша, ты лучше нам сразу скажи, с кем холостяк остался? Мучите нас всех здесь..)" - написал он.

Почему во второй раз перенесли премьеру шоу "Холостяк-12": объяснение создателей проекта

После перенесенной с весны премьеры "Холостяка" она должна была состояться в пятницу, 30 сентября. Но в тот же день пресс-служба канала СТБ, на котором выходит шоу, заявила, что первый выпуск реалити переносится "по производственным причинам".

"Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже. Все будет Украина", - говорится в сообщении телеканала в Instagram.

Почему впервые перенесли украинское шоу "Холостяк"?

12-й сезон романтического реалити должен был стартовать еще весной 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину премьера была сначала перенесена на неопределенный срок.

Кто стал главным героем шоу "Холостяк" в 2022 году?

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывал Алекс.

Как выглядит новый "холостяк" Алекс Топольский?

Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021

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