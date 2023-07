75-ая церемония "Эмми" пройдет в сентябре этого года.

Стало известно, кто попал в список номинантов на престижную премию "Эмми". В этом году больше всего номинаций собрали сериалы "Тед Лассо", The Last of Us, "Наследники" и "Белый лотос", сообщает Variety.

Список номинантов на премию "Эмми"

Лучший сериал: The Last of Us, "Корона", "Андор", "Дом дракона", "Лучше звоните Солу", "Белый лотос", "Шершни", "Наследники".

Лучший комедийный сериал: "Барри", "Медведь", "Долг присяжных", "Начальная школа Эбботт", "Удивительная миссис Мейзел", "Тед Лассо", "Уэнздей", "Убийства в одном здании".

Видео дня

Лучший мини-сериал или антология: "Грызня", "Монстр: История Джеффри Дамера", "Флейшман в беде", "Дейзи Джонс и шестерка", "Оби-Ван Кеноби".

Лучший актер драматического сериала: Джефф Бриджес ("Старик"), Брайан Кокс ("Наследники"), Киран Калкин ("Наследники"), Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу"), Джереми Стронг ("Наследники"), Педро Паскаль (The Last of Us).

Лучшая актриса драматического сериала: Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Шэрон Хорган ("Плохие сестры"), Мелани Лински ("Шершни"), Белла Рэмси (The Last of Us), Кери Рассел ("Дипломат"), Сара Снук ("Наследники").

Лучший актер комедийного сериала: Джейсон Сигел ("Уменьшение"), Билл Хейдер ("Барри"), Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"), Мартин Шорт ("Убийства в одном здании"), Джереми Аллен Уайт ("Медведь").

Лучшая актриса комедийного сериала: Дженна Ортега ("Уэнздей"), Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботт"), Наташа Лионн ("Покерфейс").

Лучший актер мини-сериала или антологии: Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера"), Тэрон Эгертон ("Черная птица"), Стивен Юн ("Грызня"), Майкл Шеннон ("Джордж и Тэмми"), Дэниел Рэдклифф ("Странный: История Эла Янковича"), Кумэйл Нанджиани ( "Добро пожаловать в Чиппендейлс").

Лучшая актриса мини-сериала или антологии: Али Вонг ("Грызня"), Джессика Честейн ("Джордж и Тэмми"), Лизз Каплан ("Флейшман в беде"), Кэтрин Хан ("Прекрасные мелочи"), Райли Кио ("Дейзи Джонс и шестерка"), Доминик Фишбэк ("Рой").

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Фил Данстер ("Тед Лассо"), Энтони Кэрриган ("Барри"), Джеймс Марсден ("Присяжные заседатели"), Бретт Голдштейн ("Тед Лассо"), Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа Эбботт"), Генри Уинклер ("Барри"), Эбон Мосс-Бахрах ("Медведь").

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Айо Эдебери ("Медведь"), Алекс Борштейн ("Удивительная жизнь миссис Мейзел"), Джанель Джеймс ("Начальная школа Эбботт"), Джуно Темпл ("Тед Лассо"), Шерил ли Ральф ("Начальная школа Эбботт"), Ханна Уоддингхэм ("Тед Лассо"), Джессика Уильямс ("Уменьшение").

Лучший актор второго плана в драматическом сериале: Ф. Мюррей Абрахам ("Белый лотос"), Николас Браун ("Наследники"), Майкл Империоли ("Белый лотос"), Мэтью Макфадьен ("Наследники"), Тео Джеймс ("Белый лотос"), Алан Рак ("Наследники"), Уилл Шарп ("Белый лотос"), Александр Скарсгард ("Наследники").

Лучший документальный сериал или спецвыпуск: "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Дэвида Леттермана (интервью с Зеленским), "Свет, который мы несем" с Мишель Обамой и Опрой Уинфри, проект "Вкушайте нацию с Падмой Лакшми", спецвыпуск "В поисках Италии" от Стэнли Туччи, и спецвыпуск Камала Белла "Соединяя тени Америки".

Победителей в номинациях объявят 18 сентября, на 75-ой церемонии награждения престижной премией "Эмми". Напомним, ранее сообщалось, что в номинацию на "Эмми" мог попасть украинский актер.

Вас также могут заинтересовать новости: