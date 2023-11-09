Секс - неотъемлемая часть отношений.

Секс - это достаточно интимная тема, которую не каждый готов обсуждать. Однако мы предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать, насколько вы хороши в постели.

Честно ответьте на несколько вопросов и посчитайте свои баллы. Ответ "да" равен двум баллам, ответ "затрудняюсь ответить" - одному, ответ "нет " - нулю.

Для вас важно, чтобы первое свидание было идеальным? Вы готовы отдаться мужчине на первом свидании? Вы любите эксперименты? Для вас важен секс в отношениях? Вы отказываете партнеру в близости чаще одного раза в неделю? Вам нравится надевать эротическое нижнее белье? Вам нравится фантазировать? Вы готовы заняться любовью в любом месте? Интимная близость для вас важнее духовной? У вас здоровые отношения с партнером? Если вас что-то не устраивает, вы можете открыто сказать об этом партнеру? Вам интересно с вашим партнером?

Результаты теста

Если вы набрали от 1 до 7 баллов, то, скорее всего, вы очень стеснительный и замкнутый человек. Вам стоит больше открываться миру и людям, чтобы познать все прелести жизни.

Видео дня

Если вы набрали от 8 до 14 баллов - это значит, что у вас есть хорошие задатки. Возможно, вы немного неловко себя чувствуете во время экспериментов, но вы однозначно можете удивить партнера.

Если вы набрали от 15 до 21 балла, то спешим вас обрадовать. У вас очень мощная сексуальная энергия, которая способна свести с ума любого мужчину. Рядом с вами он чувствует себя просто превосходно.

А вот если ваш результат от 22 до 24 баллов, то вы просто мегакрасотка, способная пробудить страсть в каждом. О таких женщинах говорят, что от них пахнет сексом. Вы умеете довести до пика партнера.

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