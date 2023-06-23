Артистка также представила клип на песню, которая ранее была русскоязычной.

Украинская певица Слава Каминская перевела свой хит "Slava Bogu" на украинский язык. Обновленная версия песни вышла в пятницу, 23 июня. Также артистка представила к ней клип. Туда вошли некоторые кадры из клипа к русскоязычной версии.

Артистка призвала слушать украинскую музыку, поддерживать артистов, которые продолжают создавать качественный контент в такое непростое время, а также добавила, что украинцев невозможно разделить.

"Слушайте украинскую музыку, поддерживайте любимых артистов, а главное - не позволяйте никому нас разделять. Ни по языковому вопросу, ни по какому-то другому поводу. Держимся вместе, только так победим! SLAVA Украине!", - прокомментировала свою новую работу звезда.

Реакция соцсетей

"Браво!"

"Новая версия - кайф! Это просто шедевр!"

"Мурашки по коже. Слава, спасибо тебе за все, что делаешь! Ты большая молодец!"

"Это очень хорошая песня, и мне нравится, что теперь она есть еще и на украинском языке. Спасибо Славе!"

Слава Каминская - Слава Богу: украинская версия

Напомним, Слава Каминская рассказала, за что живет в Нидерландах.

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