Артист представил песню на украинском языке в коллаборации с Essoh. За несколько часов она собрала множество восхищенных комментариев от слушателей.

Украинский певец Иван Дорн в коллаборации с Essoh 23 января представил композицию "Te la passe". Зажигательный трек тут же начал собирать восхищенные отзывы слушателей.

В необычном клипе Дорн показал Тараса Шевченко и Родину-мать, которых "оживили" при помощи современных технологий.

Реакция соцсетей

"Спасибо, ребята! Дали огня!"

"Интересная работа! Уважение причастным"

"Очень круто! Вань, больше такого музла и таких видео! Добавляю в плейлист, спасибо"

"Всё очень круто. Особенно понравилось как вы навыдумывали новых непонятных слов, молодцы!"

"Песня супер! Клип огонь!"

Ivan Dorn - Te la passe’: клип

Кто такой Иван Дорн

Украинский поп-исполнитель. Несмотря на то, что родился он в Челябинске, карьеру успешно строит в Украине. Еще в школьные годы Иван начал посещать музыкальную школу, что стало первым шагом на пути к популярности и признанию.

В 2006 году Дорн поступил на кинематографический факультет Киевского университета имени Ивана Карпенко-Карого, где продолжил получение образования в культурной сфере.

Дорн пытался попасть в шоу-бизнес через "Фабрику звезд-6", но тогда его "забраковали", однако он не опустил руки, и позже принял участие в шоу "Фабрика Звезд. Возвращение", где его признали главным музыкальным открытием.

Также артист пел в группе "Пара Нормальных" вместе с Аней Добрыдневой, но широкой популярности удалось добиться в качестве сольного исполнителя. Среди его самых известных треков - "Стыцамэн" ("Не надо стесняться"), "Северное сияние" и "Ненавижу".

Напомним, Иван Дорн заявил о готовности вернуться в Москву и назвал главное условие.

Также УНИАН писал о том, что российский продюсер Олеся Сазыкина вспомнила, как Дорн во время его визита в Москву еще в довоенное время требовал флаг Украины, читал стихи на украинском и называл себя патриотом.

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