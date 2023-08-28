Певец "потроллил" музыканта, поддержавшего захватническую войну.

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал шуточный ролик с фронта, в ответ на визит российского певца Ромы Билыка на оккупированные территории Украины.

В своем Instagram Хлывнюк обнародовал видео, на котором держит в руках беспилотный летательный аппарат и напевает песню группы "Звери". "Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела, дела..." - говорит он со смехом.

После этого начинает звучать сама песня российского певца, в которой есть слова "до скорой встречи". В комментариях некоторые украинцы отмечали аккаунт Билыка.

"Звери" поддержали войну: что известно

Напомним, в этом месяце в сети появилось видео визита Билыка на оккупированные территории Украины. Российский музыкант пел песни захватчикам, а также наблюдал за их "работой".

Это удивило слушателей группы, поскольку ранее они выступали против войны в Украине, а также якобы отказывались выступать в оккупированном Крыму. Летом они должны были выступить на экономическом форуме в Петербурге, однако из-за доноса концерт отменили.

Известно, что Билык в детстве жил и учился в Украине, также украинцы его приветствовали на концертах.

После "выступления" для оккупантов певец скрыл или удалил свои посты в Instagram, однако слушатели начали оставлять комментарии под видео. Они писали, что певец умер для них.

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