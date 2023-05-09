Уже сегодня, 9 мая, в Ливерпуле пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2023. Начало трансляции - 22:00 по киевскому времени.
Трансляция будет вестись на следующих площадках:
- официальный Facebook-профиль Евровидение;
- сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Евровидение;
- YouTube-канал Евровидение Украина;
- YouTube-канал песенного конкурса Евровидение.
Посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія". Для этого нужно будет зайти в "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".
Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве. УНИАН будет вести текстовую трансляцию.
Отметим, украинская группа TVORCHI выступать сегодня не будет, поскольку, согласно правилам конкурса, представители страны-победительницы прошлого года в этом году сразу проходят в финал.
Евровидение-2023: кому пророчат победу
Букмекеры все чаще обновляют прогнозы касательно вероятного победителя этого года. Согласно последним данным букмекерской конторы Smarkets, нашей стране пророчат в финале третье место. Велика вероятность, что победу в этом году одержит Швеция. Второе место может занять Финляндия.
В десятку лидеров также могут войти Испания, Норвегия, Израиль, Великобритания, Италия, Армения и Австрия. А вот у Сан-Марино, Румынии, Португалии и Польши поддержки меньше всего - им букмекеры пророчат последние места в рейтинге.