Сцена Евровидения-2023 / фото instagram.com/eurovision

Уже сегодня, 9 мая, в Ливерпуле пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2023. Начало трансляции - 22:00 по киевскому времени.

Трансляция будет вестись на следующих площадках:

  • официальный Facebook-профиль Евровидение;
  • сайт Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Евровидение;
  • YouTube-канал Евровидение Украина;
  • YouTube-канал песенного конкурса Евровидение.

Посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія". Для этого нужно будет зайти в "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".

Видео дня

Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве. УНИАН будет вести текстовую трансляцию. 

Отметим, украинская группа TVORCHI выступать сегодня не будет, поскольку, согласно правилам конкурса, представители страны-победительницы прошлого года в этом году сразу проходят в финал. 

Евровидение-2023: кому пророчат победу

Букмекеры все чаще обновляют прогнозы касательно вероятного победителя этого года. Согласно последним данным букмекерской конторы Smarkets, нашей стране пророчат в финале третье место. Велика вероятность, что победу в этом году одержит Швеция. Второе место может занять Финляндия.

В десятку лидеров также могут войти Испания, Норвегия, Израиль, Великобритания, Италия, Армения и Австрия. А вот у Сан-Марино, Румынии, Португалии и Польши поддержки меньше всего - им букмекеры пророчат последние места в рейтинге. 

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