До начала первого полуфинала осталось всего несколько часов. Рассказываем, где и когда его смотреть.

Уже сегодня, 9 мая, в Ливерпуле пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2023. Начало трансляции - 22:00 по киевскому времени.

Трансляция будет вестись на следующих площадках:

официальный Facebook-профиль Евровидение;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Евровидение;

YouTube-канал Евровидение Украина;

YouTube-канал песенного конкурса Евровидение.

Посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія". Для этого нужно будет зайти в "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".

Видео дня

Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве. УНИАН будет вести текстовую трансляцию.

Отметим, украинская группа TVORCHI выступать сегодня не будет, поскольку, согласно правилам конкурса, представители страны-победительницы прошлого года в этом году сразу проходят в финал.

Евровидение-2023: кому пророчат победу

Букмекеры все чаще обновляют прогнозы касательно вероятного победителя этого года. Согласно последним данным букмекерской конторы Smarkets, нашей стране пророчат в финале третье место. Велика вероятность, что победу в этом году одержит Швеция. Второе место может занять Финляндия.

В десятку лидеров также могут войти Испания, Норвегия, Израиль, Великобритания, Италия, Армения и Австрия. А вот у Сан-Марино, Румынии, Португалии и Польши поддержки меньше всего - им букмекеры пророчат последние места в рейтинге.

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